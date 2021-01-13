"Нижний Новгород" арендовал у "Краснодара" Гогличидзе с правом выкупа

Лео Гогличидзе вернулся в «Нижний»! https://t.co/N3twDRipyk pic.twitter.com/annTdIyAxc— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) January 13, 2021
"Нижний Новгород" по окончании сезона сможет выкупить контракт 23-летнего защитника. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Отметим, что Гогличидзе уже выступал за "Нижний Новгород". В сезонах-2017/18 и -2018/19 он провел за клуб 35 матчей.
В нынешнем сезоне Лео выступал за "Чайку", в составе которой в ФНЛ провел 23 матча и забил 2 гола. Этой зимой "Краснодар" воспользовался пунктом в контракте Гогличидзе, позволяющим выкупить права на него.
Источник: официальный сайт ФК "Нижний Новгород"