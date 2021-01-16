— Положительно. Но надо собрать как можно больше информации. Надо понять, насколько это будет влиять на состояние игроков, сколько после вакцинации не рекомендовано тренироваться, — цитирует Семака Sport24.
В текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 41 очком. В 1/8 финала Кубка России петербургский клуб сыграет дома с тульским "Арсеналом". Матч состоится 20 февраля.
Семак: положительно отношусь к идее вакцинации, но нужно собрать как можно больше информации
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем отношении к вакцинированию от коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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