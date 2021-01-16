Семак: положительно отношусь к идее вакцинации, но нужно собрать как можно больше информации

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем отношении к вакцинированию от коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
— Положительно. Но надо собрать как можно больше информации. Надо понять, насколько это будет влиять на состояние игроков, сколько после вакцинации не рекомендовано тренироваться, — цитирует Семака Sport24.

В текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 41 очком. В 1/8 финала Кубка России петербургский клуб сыграет дома с тульским "Арсеналом". Матч состоится 20 февраля.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Семак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Бывший тренер тульского "Арсенала" перешел на работу в "Химки"
Чемпиону не нужно усиление. Почему "Зенит" не делает трансферы?
Новичок "Локомотива" Пабло прошел традиционный обряд приветствия (видео)
Футболистки Академии "Крыльев" попросили губернатора создать женскую профессиональную команду. Через 2 года она должна быть у всех в РПЛ 3
Полузащитник "Ниццы", которым интересуется ЦСКА, не включен в заявку команды на предстоящий матч 1
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Дженоа" 1
"Мы вернулись". Малком опубликовал фотографию с тренировки "Зенита" 6
СМИ: "Дженоа" в продвинутой стадии в переговорах по Гайчу 4
ЦСКА пока не договорился с тренером вратарей сборной Азербайджана
"Тамбов" подтвердил назначение Оганесяна на пост президента клуба 1
Одноклубник Черышева заразился коронавирусом
Гасперини: на мой взгляд, Миранчук со своими характеристиками может заменить Иличича 7
"Зенит" показал фотографии с первой тренировки в 2021 году
"Ростов" назвал третьего соперника на сборах 4
Бразильский журналист: Пабло может стать одним из сильнейших защитников РПЛ 1
Семак: положительно отношусь к идее вакцинации, но нужно собрать как можно больше информации 2
Нжи считает Москву самым красивым городом, который он видел
Семак поведал, когда к "Зениту" на сборах присоединятся Дзюба и Лунев 6
Россия сыграет против Мальты в деревне 2
Возлюбленная Роналду опубликовала горячую фотосессию в нижнем белье 4
Мама Миранчуков рассказала, как братья подожгли бабушкин сарай 5
Клопп - о Бруну Фернандеше: к сожалению, это очень хороший трансфер для "МЮ"
Быстров — о фото Вендела: в футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать
В "Спартаке" опровергли информацию об отказе проводить товарищеский матч с "Зенитом" 6
Орещук объяснил, почему Филипп не заиграл в "Динамо"
Семак высказался о трансферных планах "Зенита" на зиму 1
"Спартак" отказался сыграть с "Зенитом" на сборах в Дубае 20
Названа причина отстранения трех судей от работы на матчах РПЛ 2
"Порту" согласовал трансфер Пепе, которым интересовался "Зенит" 1
Озил и "Арсенал" договорились о досрочном расторжении контракта
Все новости
-