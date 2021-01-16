По информации источника, 23-летний игрок будет выступать за "волков" до конца нынешнего сезона на правах аренды. Отмечается, что у "Тамбова" по окончании соглашения будет опция выкупа.
Напомним, что в 2017 году Козлов выступал за молодежную команду ЦСКА.
В нынешнем сезоне Футбольной Национальной Лиги защитник провел 12 матчей (все - в стартовом составе) и отличился одним забитым мячом. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 550 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Тамбов" арендовал у "Оренбурга" экс-защитника ЦСКА Козлова
Центральный защитник "Оренбурга" Савелий Козлов перешел в "Тамбов".
Фото: ФК "Оренбург"
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