Арабидзе выступал за молодежную команду "Барселоны". Свою профессиональную карьеру он начинал в тбилисском "Локомотиве". Также 22-летний игрок защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Аданаспора". Арабидзе отличился тремя забитыми мячами в четырёх матчах за сборную Грузии.
Источник: официальный сайт ФК "Ротор"
Полузащитник португальского "Насьонала" перешел в "Ротор"
"Ротор" арендовал до конца сезона грузинского хавбека португальского "Насьонала" Гиорги Арабидзе.
Фото: ФК "Шахтёр"
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