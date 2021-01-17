Полузащитник португальского "Насьонала" перешел в "Ротор"

"Ротор" арендовал до конца сезона грузинского хавбека португальского "Насьонала" Гиорги Арабидзе.

Фото: ФК "Шахтёр"
Арабидзе выступал за молодежную команду "Барселоны". Свою профессиональную карьеру он начинал в тбилисском "Локомотиве". Также 22-летний игрок защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Аданаспора". Арабидзе отличился тремя забитыми мячами в четырёх матчах за сборную Грузии.

Источник: официальный сайт ФК "Ротор"

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Теги: Ротор Российские трансферы
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