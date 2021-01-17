"Сегодня руководство УТА оформило трансфер футболиста Евгения Шлякова. Защитник стал первым российским футболистом в истории красно-белых! Добро пожаловать в УТА!" — говорится в сообщении пресс-службы румынского клуба.
В первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги 29-летний Шляков провел 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями и получил 3 желтые карточки. Ранее он защищал цвета "СКА-Хабаровска", "КАМАЗа", брянского "Динамо", "Волгаря" и "Тюмени".
Защитник "Тамбова" продолжит карьеру в чемпионате Румынии
Клуб второго румынского дивизиона УТА сообщил о переходе защитника "Тамбова" Евгения Шлякова.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!