В "Спартаке" прокомментировали решение "Сочи" нанести фразу о Колизее на стадионе

Отметим, что указанную фразу произнес тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин в адрес наставника "Спартака" Доменико Тедеско в перерыве матча команд в нынешнем розыгрыше РПЛ.
"Это скорее вопрос властям Краснодарского края. Это же их стадион. Мы причем?" - заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
Напомним, что конфликт между Тедеско и Бородиным произошел в перерыве матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Источник: Чемпионат
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