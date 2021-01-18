Бывший капитан "Амкара": не собираюсь проходить никакую вакцинацию. В этот бред я не верю

Экс-капитан "Амкара" Алексей Попов признался, что не намерен вакцинироваться от COVID-19.
Фото: ФК "Амкар"
"Отрицательно отношусь и не собираюсь никакую вакцинацию проходить. У меня здоровый, тьфу-тьфу-тьфу, хороший организм, который спокойно пережил эту проблему. И, хотя я уже не футболист, все нормально пережил, даже температуры не было. Так что в этот бред я не верю", - приводит слова Попова "РБ Спорт".

Напомним, что помимо "Амкара" Попов защищал цвета пермской "Звезды" и "Рубина". В составе казанского клуба он дважды выигрывал чемпионат России (в 2008 и 2009 годах), а также попал в список 33-х лучших футболистов первенства в 2008 году.

Попов завершил карьеру игрока в 2013 году. В 2018—2019 годах он работал старшим тренером "Звезды".

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Теги: Амкар Попов Коронавирус
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