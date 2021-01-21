- Конечно, во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр. Главное - соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдет отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет. У нас такого точно не было, и не думаю, что это поменялось. Италия славится хорошим вином, и когда мы заезжали перед игрой в гостиницу, во время командного ужина его разливали игрокам и тренерам. В этом плане нет никаких запретов. На ужин регулярно можно выпить, - передает слова Йиранека "РБ Спорт".
Переход 29-летнего форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину" находится в завершающей стадии, футболисту осталось пройти в новом клубе медицинский осмотр и подписать контракт. Ранее Кокорин неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с употреблением алкоголя и отдыхом в ночных клубах. В октябре 2018 года нападающий угодил в тюрьму за избиение стулом посетителя кафе после ночи отдыха в увеселительных заведениях.
Йиранек - о трансфере Кокорина: в крупных городах Италии есть ночные клубы и нет запретов на вино
Экс-игрок "Спартака" и итальянской "Реджины" Мартин Йиранек прокомментировал обстановку в Италии с точки зрения адаптации нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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