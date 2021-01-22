Напомним, что специалист знаком с россиянином по совместной работе в петербургском клубе.
"Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки. Думаю, это поможет "Фиорентине". Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России", - передает слова португальского тренера "Спорт-экспресс".
Напомним, что "Спартак" уже объявил о договоренности с "Фиорентиной" о трансфере Кокорина. Для подписания с "фиалками" контракта, который, по сообщениям СМИ, будет рассчитан на 3 года, форварду предстоит успешно пройти медицинское обследование.
Виллаш-Боаш прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий "Марсель", прокомментировал предстоящий переход нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Зенит"
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