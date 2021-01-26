Джано предложил Джикии подписать Хабиба в "Спартак" вместо Кокорина

Экс-спартаковец Джано Ананидзе поделился впечатлениями от игры в футбол с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Дубае.

Фото: ФК "Спартак"
"Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Он очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: "У вас нападающего не хватает, Кокора ушёл. Подписывайте Хабиба в "Спартак", - приводит слова Джано "Чемпионат".

Напомним, что Нурмагомедов посетил тренировочные сборы "Спартака" в Дубае и провёл дружеский матч с красно-белыми. Ранее Хабиб, завершивший карьеру в 2020 году, заявил о намерении попробовать свои силы в профессиональном футболе. В игре помимо Джикии, Джано и Хабиба приняли участие футболисты красно-белых Зелимхан Бакаев, Остон Урунов и Аяз Гулиев, а также блогер Евгений Савин.

Напомним, что Ананидзе в данный момент находится в статусе свободного агента. Последней командой 28-летнего грузина был волгоградский "Ротор".




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Теги: Джано Джикия Спартак Нурмагомедов Кокорин
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