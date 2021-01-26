Джано предложил Джикии подписать Хабиба в "Спартак" вместо Кокорина

Экс-спартаковец Джано Ананидзе поделился впечатлениями от игры в футбол с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Дубае.





Фото: ФК "Спартак"