ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в список отзаявленных игроков.
Фото: ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА внес в список отзаявленных игроков форварда команды Адольфо Гайча. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Напомним, сегодня аргентинский футболист прибыл в Италию. Завтра он должен будет пройти медосмотр. Если все пройдет успешно, Гайч перейдет на правах аренды в "Беневенто".

Ранее появилась информация, что срок аренды будет составлять 6 месяцев, с возможностью продления на один год, если Гайч сыграет 50% матчей за итальянский клуб.

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА летом прошлого года. Трансфер обошелся "армейцам" в 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав одну результативную передачу.

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Теги: ЦСКА Гайч
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