Источник: вратарь "Спартака" Максименко заинтересовал "Вест Хэм"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко попал в сферу интересов "Вест Хэма".
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, "молотобойцы" ищут вратаря на долгую перспективу.

По сведениям, большую часть поисков "Вест Хэм" проводит в Италии, но клуб также рассматривает варианты из Восточной Европы. Например, им приглянулся Максименко из "Спартака".

В текущем сезоне 22-летний Максименко сыграл в 20 матчах, пропустив в них 22 гола и пять раз сыграв "на ноль".

Источник: Metaratings.

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Теги: Вест Хэм Максименко Спартак АПЛ Российские трансферы
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