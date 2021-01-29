"Мы лишь на один балл отстали от зоны Лиги чемпионов, потеряв много очков из-за судей. Но мы собрали неплохую команду, которая показывала красивый футбол. После моего ухода "Зенит" купил много дорогих игроков, выиграл чемпионат, но при мне такого не было", - приводит слова румынского специалиста "Спорт-экспресс".
Напомним, что Луческу руководил "Зенитом" в сезоне-2016/2017. Тогда сине-бело-голубые заняли 3-е место в чемпионате России, отстав на 1 очко от занявшего 2-е место ЦСКА и на 8 от ставшего чемпионом "Спартака". По ходу сезона румын неоднократно выступал с критикой в адрес арбитров.
Луческу - о работе в "Зените": мы лишь на балл отстали от зоны ЛЧ, потеряв много очков из-за судей
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, ранее возглавлявший "Зенит", поделился воспоминаниями о периоде работы в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!