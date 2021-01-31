- Соответствующих запросов в клуб не поступало. К нашим игрокам всегда есть интерес - на то мы и "Спартак", - передает слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне 27-летний защитник Илья Кутепов принял участие в 10 матчах "Спартака" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Несколько раз наставник красно-белых Доменико Тедеско выпускал игрока на позицию форварда.
В "Спартаке" прокомментировали интерес к Кутепову из Турции
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий по информации об интересе турецкого "Газиантепспора" к защитнику Илье Кутепову.
Фото: ФК "Спартак"
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