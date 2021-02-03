"Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул "Тамбов". Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля", - заявила Коновалова.
Валерий Чуперка выступал за "Тамбов" с июля 2018 года. В этом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав одну голевую передачу. Всего за тамбовский клуб у него 78 матчей и семь забитых мячей.
"Тамбов" находится в тяжелом финансовом положении. Команда близка к процедуре банкротства и снятию с текущего розыгрыша РПЛ. Ранее сообщалось, что в команде осталось 9 футболистов.
В турнирной таблице тамбовский клуб идет на 16-м месте, набрав в 19-ти матчах 13 очков.
Источник: "Чемпионат"
Валерий Чуперка покинул "Тамбов"
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что полузащитник Валерий Чуперка покинул команду.
Фото: ФК "Тамбов"
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