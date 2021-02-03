Ротенберг заявил, что сконцентрирован на возвращении в футбол

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг опроверг информацию о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
— Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде, — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, ранее агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что игрок рассматривает вариант с завершением карьеры и уходом на работу функционером.

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Теги: Локомотив Ротенберг Б
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