— Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде, — цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, ранее агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что игрок рассматривает вариант с завершением карьеры и уходом на работу функционером.
Ротенберг заявил, что сконцентрирован на возвращении в футбол
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг опроверг информацию о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
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