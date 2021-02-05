— Пока еще никто к нам не обращался по аренде игроков. Только открыли заявку, все обсуждаем. Есть продвижения, помогают РФС и РПЛ. Если все будет нормально, то мы доиграем сезон. Все для это делается. Шанс на то, что мы доиграем сезон, остается, — цитирует Худякова "СЭ".
У "Тамбова" сложная финансовая ситуация. Клуб имеет многомилионные долги, а в заявке команды осталось лишь семь футболистов. Сообщалось, что клубы РПЛ могут отправить игроков в команду, чтобы "Тамбов" доиграл сезон в РПЛ. Подробнее о ситуации в команде можно прочитать здесь.
Спортдир "Тамбова": шанс на то, что мы доиграем сезон, остается
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию в клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!