Спортдир "Тамбова": шанс на то, что мы доиграем сезон, остается

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию в клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
— Пока еще никто к нам не обращался по аренде игроков. Только открыли заявку, все обсуждаем. Есть продвижения, помогают РФС и РПЛ. Если все будет нормально, то мы доиграем сезон. Все для это делается. Шанс на то, что мы доиграем сезон, остается, — цитирует Худякова "СЭ".

У "Тамбова" сложная финансовая ситуация. Клуб имеет многомилионные долги, а в заявке команды осталось лишь семь футболистов. Сообщалось, что клубы РПЛ могут отправить игроков в команду, чтобы "Тамбов" доиграл сезон в РПЛ. Подробнее о ситуации в команде можно прочитать здесь.

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Теги: Тамбов Худяков
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