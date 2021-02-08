"Жалобы направили почтой (сейчас только такой порядок вследствие ограничений — ред.) в минувший четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда Кассационной инстанции", - заявил адвокат.
Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины и Павел Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. Впоследствии они оказались за решеткой. В сентябре 2019-го братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.
Источник: Спорт-Экспресс
Кокорин и Мамаев подали кассационные жалобы
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, сообщил, что его клиент и другие фигуранты дела подали кассационные жалобы.
Фото: "Фиорентина"
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