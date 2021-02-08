Напомним, ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", действующий до конца сезона.
Понсе отметил, что многие в команде тяжело перенесли новость о предстоящем уходе тренера. Также форвард заявил, что ему нравится, как работает Тедеско.
"Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу. Тедеско — реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты", - сказал Понсе.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Понсе провел 17 матчей, забил восемь голов и сделал один результативный пас.
Источник: Sport24
Понсе: многие в "Спартаке" тяжело перенесли новость об уходе Тедеско. Он - профи с большой буквы
Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе высказался о решении главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
Фото: "Спартак"
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