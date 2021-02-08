Понсе: мной интересовались в Англии и Италии. Но я посчитал, что сейчас не время уезжать

Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал, что решил остаться в клубе, несмотря на интерес из Италии и Англии.
Фото: "Спартак"
"Был интерес из Англии и Италии. Но я сам отказался, потому что посчитал, что сейчас не время уезжать", - заявил Понсе.

Он добавил, что, в частности, им интересовалась "Болонья".

"Был интерес от "Болоньи". Там работал тот же спортивный директор, который в свое время приглашал меня в "Рому", — Вальтер Сабатини", - сказал форвард "Спартака".

Напомним, что Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата России он поучаствовал в 17 матчах, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу.

Источник: Sport24

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Теги: Понсе Спартак
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