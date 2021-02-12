Источник: Fan ID введут в РПЛ с возобновлением сезона

Система паспорта болельщика Fan ID будет введена в чемпионате России с возобновлением сезона.
Фото: Нина Зотова/РИА Новости
Как сообщает источник, изначально регистрация в системе Fan ID будет добровольной. Через него можно будет купить билеты, получить скидку на атрибутику и билеты, если вы примете участие в Fan ID во время тестирования.

По сведениям, клубы и лига уже подписали соглашение о введении системы. Специально под Fan ID разработано приложение.

Источник: Metaratings.

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Теги: РПЛ Fan ID
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