- У меня были разные вратари. Джанаева и Песьякова требовалось загнать именно в стрессовое состояние, Рыжикова, Медведева, Козко, Бабурина - наоборот. Плетикосе и Колинько дополнительный настрой вообще не требовался. Если человек в себе уверен, не надо закручивать гайки, - передает слова Кафанова Matchtv.ru.
60-летний Виталий Кафанов с марта 2019 года работает в "Ростове" в тренерском штабе Валерия Карпина в должности старшего тренера, одной из его профильных обязанностей является подготовка голкиперов клуба. Первый вратарь желто-синих - 32-летний Сергей Песьяков, который в 15 матчах текущего сезона пропустил 18 голов и 7 встреч отыграл "всухую", являясь одним из трех лидеров РПЛ по этому показателю. Второй голкипер - 27-летний Егор Бабурин, на счету которого в текущем сезоне 4 проведенные встречи, 4 пропущенных мяча и один "сухой" матч.
Кафанов: если вратарь в себе уверен, не надо закручивать гайки
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, как ему приходилось по-разному настраивать на матчи различных вратарей.
Фото: Rostovsport.ru
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