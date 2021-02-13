Левин отметил, что на данный момент переговоры по контракту не ведутся. Вместе с тем продление соглашения - приоритет для Чорлуки, добавил представитель игрока.
"На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, которые стоят перед командой. Продление контракта с "Локомотивом" — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.
Если контракт не будет продлен, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории игроков, для которых возраст не помеха", - заявил Левин.
Отметим, что контракт 35-летнего Чорлуки с "Локомотивом" истекает в июне 2021 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ хорватский защитник провел 14 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Чемпионат
Представитель Чорлуки: если контракт с "Локомотивом" не будет продлен, без клуба Ведран точно не останется
Степан Левин, представитель защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, сообщил, что "железнодорожники" пока не предложили игроку продлить контракт.
Фото: "Локомотив"
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