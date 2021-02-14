По данным источника, ведутся переговоры с "Динамо" по аренде Карапузова. Сделка может быть оформлена в ближайшее время, если "Тамбов" не снимется с нынешнего розыгрыша РПЛ.
Отметим, что "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков). "Динамо" идет шестым (30 баллов).
21-летний Карапузов в текущем розыгрыше чемпионата России провел пять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
"Тамбов" планирует арендовать полузащитника "Динамо"
"Тамбов" намерен арендовать полузащитника московского "Динамо" Владислава Карапузова.
Фото: "Динамо"
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