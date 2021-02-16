Как сообщает источник, в ближайшие несколько дней будет принято решение по проведению матчей 1/8 финала Кубка России после того, как будет получен точный прогноз погоды на изначальные даты проведения матчей. Рассматриваться будут не только игры в Москве.
Отмечается, что позиция нескольких клубов выражается четко - не проводить встречи из-за плохих погодных условий.
В течении ближайших двух дней будет проработан вопрос возможного переноса нескольких встреч. Если погодные условия позволят провести матч, то он состоится. Эта тема поднималась сегодня на общем собрании РПЛ.
Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут с 20 по 22 февраля. Игры состоятся в Санкт-Петербурге, Москве, Химках, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Уфе.
Ранее стало известно, что поле стадиона "ВТБ Арена" было признано соответствующим всем регламентным положениям.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: решение по проведению матчей 1/8 финала Кубка России примут в ближайшие два дня
Даты некоторых матчей 1/8 финала Кубка России могут быть изменены из-за морозов.
Фото: РФС
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