Фетисов рассказал, что мешает возвращению Промеса в "Спартак"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал ситуацию с переходом в стан красно-белых полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" сделал все возможное, чтобы трансфер Промеса состоялся в ближайшее время. Сложно повлиять на договоренности "Аякса" с самим игроком. Очень надеемся, что затягивать этот трансфер уже не в интересах ни одной из сторон", - приводит слова Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова.

Напомним, что 29-летний голландец защищал цвета московского клуба с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" в сезоне-2016/2017 Промес стал обладателем чемпионского титула, будучи одним из лидеров команды. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 млн евро.

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Теги: Промес Спартак Фетисов Аякс
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