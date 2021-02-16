Роналду проиграл в Португалии, Холанд ответил Мбаппе, «Спартак» не отменил дисквалификацию Тедеско. Главное за 17 февраля

Rusfootball.info рассказывает о главных событиях минувшего дня
Фото: УЕФА
Среда получилась не такой яркой на интересные события, но они всё же были. В Лиге чемпионов состоялись очередные матчи, УЕФА отменил Юношескую лигу из-за пандемии коронавируса, а «Спартак» не сумел достучаться до апелляционного комитета РФС.

Тедеско вне игры

«Спартак» перед возобновлением чемпионата России надеялся вернуть на тренерский мостик главного тренера Доменико Тедеско. В конце 2020 года немца немного понесло. В матче с «Сочи», который закончился победой южан, Тедеско устроил перепалку с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Эмоции специалиста, похоже, уже изрядно надоели в РФС. В итоге его отстранили на три матча и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В конце года этому никто не придал особого значения. Доменико объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», истекающий летом. Появились слухи о возможном досрочном уходе специалиста. Но Тедеско решил доработать до конца, да и «Спартак», видимо, пока не горит желанием менять тренера.

Роналду проиграл в Португалии, Холанд ответил Мбаппе, «Спартак» не отменил дисквалификацию Тедеско. Главное за 17 февраля

Теперь-то москвичи и занялись реабилитацией провинившегося. Только вот апелляционный комитет РФС отклонил доводы москвичей. Тедеско теперь пропустит три матча. Он не сможет руководить своей командой в играх РПЛ с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо».

«Локомотив» на странных условиях отдал Тугарева «Ростову» в аренду

Василия Кикнадзе уже нет в «Локомотиве», но отголоски его правления раздаются до сих пор. Накануне телеграм-канал «Мутко против» опубликовал документ, который регламентировал переход форварда Романа Тугарева в «Ростов» на правах аренды. Соглашение заключалось во время работы Кикнадзе в «Локомотиве».

Документ получился довольно странным. «Локомотив» отдавал футболиста в аренду бесплатно. Окей, это ещё можно понять. Самое интересное начинается далее. Если бы «Ростов» захотел продлить аренду нападающего, а «Локомотив» решил бы вернуть своего же игрока, то москвичи должны были заплатить южанам 15 млн рублей.


Не менее странным получился и следующий пункт соглашения. Если бы Тугарев сыграл после возвращения из аренды в «Локомотиве» хотя бы 10 матчей во всех турнирах, то «Локо» должен был бы выплатить всё те же 15 млн рублей.

Также за «Ростовом» закреплялся бонус в размере 20% от суммы дальнейшего трансфера игрока, если бы «Локо» получил за него более 1 млн евро.

Всё это выглядит, мягко говоря, весьма странно и сомнительно. А мы лишь напомним, что Тугарев уже перешёл в «Ростов». Южане заплатили за него около 15 млн рублей. Нападающий подписал контракт на 4 года.

Что ж, видимо, у Кикнадзе были свои представления о том, как надо вести бизнес. Но теперь этот документ будет стоять в одном ряду с условиями перехода Жасура Жалолиддинова, который так и не сыграл за «Локо», но клуб выплатил агентам впечатляющую сумму.

Юношеской Лиги УЕФА не будет

Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в привычный распорядок. Пресс-служба «Локомотива» на своём сайте сообщила, что УЕФА отменил розыгрыш юношеской Лиги УЕФА. Турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, которая затрудняет логистику в Европе.

В турнире участвовали сразу три российских клуба – «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Молодёжка «Локомотива» должна была сыграть 3 марта с «Ференцварошем». «Зенит» ожидала встреча с «Ренном», а «Краснодар» — с «Аяксом».

Конечно, жаль, что отменяются турниры, но понять УЕФА можно. Этот тяжёлый период просто надо перетерпеть и дождаться, когда всё вернётся к норме.

Холанд ответил Мбаппе, а француз угрожал Альбе

К счастью, пока нет планов по отмене взрослой Лиги чемпионов. А там уже кипят эмоции и страсти. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» был в огне. Француз оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 4:1, а на следующий день СМИ сообщили о жёсткой перепалке нападающего с защитником каталонцев Жорди Альбой.

Как следует из расшифровки разговора соперников, Мбаппе обещал расправиться с игроком.

Всё началось после того, как Мбаппе грубо атаковал защитник «Барсы» Сержиньо Дест. Американец принёс извинения французу, но тот от них отказался. Тогда уже Альба попытался поучить юнца хорошим манерам, но в ответ услышал грозную угрозу. «Я убью тебя на улице!» — заорал Килиан (как тут не пошутить по поводу имени француза, напоминающего английское слово kill?).


После этого в эпизод вмешался Жерар Пике. Он также вступил в перепалку с Мбаппе, но конфликт быстро замяли.

После яркой игры Мбаппе много говорилось о том, что француз станет величайшим футболистом современности. И, похоже, у него будет свой визави, прямо как у Месси и Роналду. Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд подлил масла в огонь заочной конкуренции. Норвежец в первом матче 1/8 финала с «Севильей» (3:2) отгрузил двуху и отдал результативную передачу. А после матча Холанд сам заговорил о Мбаппе.

«Я видел, как вчера Мбаппе оформил хет-трик. Спасибо ему! Он меня мотивировал», — сказал Холанд.


Хорошее начало конкуренции двух звёзд, не правда ли?

«Ювентус» оказался на грани вылета из Лиги чемпионов

Пока Холанд блистал на поле в Севилье, «Ювентус» мучился с «Порту». Португальцы, которых все записали в аутсайдеры противостояния с туринским клубом, едва не сняли все вопросы о победителе противостояния уже в первом матче.

Уже на первых минутах хозяева открыли счёт, а в начале второго тайма его удвоили. И самое главное, что такой результат был совершенно не случайным. У туринцев игра совершенно не клеилась, а «Порту» выглядел очень солидно. Во втором тайме португальцы вполне могли довести счёт до крупного, но в ряде эпизодов действовали слишком расточительно впереди.


«Ювентус» в концовке бросил вперёд все силы, на поле появился и «мистер офсайд» Альваро Мората, который сразу отметился несколькими попаданиями в положение «вне игры». И, когда казалось, что «Юве» уже не изменить баланс сил в противостоянии, гостям удалось забить. Федерико Кьеза решился на удар в касание с угла штрафной и отправил мяч под дальнюю штангу. А уже в компенсированное время гости вполне могли уйти от поражения, но падение в чужой штрафной Криштиану Роналду не впечатлило арбитра. Туринцы ещё долго спорили, требуя назначить пенальти. Но главное дело они сделали, теперь перед ответным матчем перед ними стоит вполне посильная задача: для выхода в четвертьфинал хватит и минимальной победы.

Фото: ФК "Локомотив", Goal.com, "Спорт-Экспресс"

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Теги: Ювентус Боруссия Д Спартак Тедеско Тугарев Локомотив
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