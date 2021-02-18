Московские судьи и судьи из московского региона сегодня могут обслуживать игры столичных команд. Петербург и "Зенит"? Сегодня об этом пока не думаем, — цитирует Кашшаи "СЭ".
Кашшаи также уточнил, что в скором времени географические ограничения в назначении судей могут быть отменены полностью, но это произойдет точно не в этом сезоне.
Московским судьям можно судить матчи столичных команд, петербургским "Зенита" — нет
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об особенностях назначения судей на матчи РПЛ.
Фото: Getty Images
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