"Уфа" может отдать Белоусова в аренду "Тамбову"

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб готов отдать в аренду "Тамбову" несколько своих молодых футболистов.

Фото: ФК "Тамбов"