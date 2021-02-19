"Уфа" может отдать Белоусова в аренду "Тамбову"

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб готов отдать в аренду "Тамбову" несколько своих молодых футболистов.
Фото: ФК "Тамбов"
"Нет, не было пока разговоров об отдаче игроков в аренду с "Тамбовом". У нас есть несколько молодых ребят, которые выступали и в РПЛ в прошлом сезоне. Если обратятся, готовы помочь, конечно. Например, Белоусовым. Хороший и перспективный парень, мы на него возлагаем надежды. По остальным - пусть "Тамбов" выйдет на связь, тогда будем разговаривать", - сказал Шайбеков.

Напомним, сегодня по итогам заседания комиссии по лицензированию, "Тамбов" получил необходимую сумму для того, чтобы разблокировать счета, клуб сумел обеспечить снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. Тамбовчане продолжат выступления в российских футбольных турнирах. РПЛ и РФС будут проводить мониторинг ситуации и контролировать соблюдение "Тамбовом" требований регламентных требований соревнований.

"Тамбов" готовился к возобновлению сезона на сборах в Крымске. Ближайший матч у тамбовской команды пройдет 21 февраля. В рамках 1/8 финала Кубка России тамбовчане в Москве сыграют против "Локомотива". Стартовый свисток будет дан в 17:00 мск.

"Тамбов" идет на последнем, 16 месте, в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19-ти матчах.

Источник: Sport24

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Теги: УФА Тамбов Шайбеков
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