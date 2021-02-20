- Все тренеры, с которыми я работал, были требовательными. Просто характеры были чуть разные. Рашид Маматкулович с горячим характером. Он где надо и покричит. В себе этого не держит. Карпин тоже очень требовательный тренер. Слуцкий тоже. Да, по характеру Слуцкий чуть помягче, но на тренировках активность сумасшедшая была в "Рубине", - приводит слова Плиева "Бизнес Online".
24-летний защитник Константин Плиев выступает на правах аренды за "Уфу", которую тренирует Рашид Рахимов. Владельцем трансфера футболиста является "Ростов", главным тренером которого работает Валерий Карпин. Сезон 2019/2020 Константин провел в аренде в "Рубине" под руководством Романа Шаронова, которого в декабре 2019 года сменил на этой должности Леонид Слуцкий.
Плиев рассказал об особенностях характеров Рахимова, Карпина и Слуцкого
Защитник "Уфы" Константин Плиев рассказал об особенностях тренеров, с которыми ему приходилось работать.
Фото: РПЛ
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