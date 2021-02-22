— Теплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы. Новости, публичные разборки — все это не могло не сказаться на игре "Зенита", — цитирует словака Bobsoccer.
35-летний Губочан выступал за российский клуб с 2008 по 2014 год, проведя за это время 165 матчей, забив гол и отдал семь голевых передач.
В 2012 году, когда в "Зенит" перешли бразилец Халк и бельгиец Аксель Витцель Игорь Денисов захотел, чтобы его контракт пересмотрели в сторону повышения зарплаты. Тогда футболиста перевели сначала в молодежную команду, а затем и вовсе продали.
Губочан: конфликт Денисова с руководством "Зенита" разбил теплую атмосферу в команде
Бывший защитник "Зенита" Томаш Губочан вспомнил о конфликте Игоря Денисова с руководством команды.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!