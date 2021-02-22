"Я слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: Плакса и Хамелеон. И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение — на его совести", - отметил Бородин.
Вместе с тем он добавил, что Тедеско провел серьезную работу в "Спартаке".
"Я считаю, что за все это время, проведенное в "Спартаке", Тедеско провел достаточно большую работу. Команда при нем преобразилась, но дальше жизнь покажет, на каком месте они завершат сезон", - сказал Бородин.
Напомним, что во время матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) между Бородиным и Тедеско произошел конфликт. Бородин крикнул в адрес наставника "Спартака": "Это наш Колизей". После матча Тедеско обвинил тренера вратарей "Сочи" в расизме.
Источник: Sport24
Бородин: слышал, что Тедеско называют плаксой и хамелеоном
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин высказался о наставнике "Спартака" Доменико Тедеско, с которым у него произошел конфликт во время встречи команд в матче 18-го тура РПЛ.
Фото: "Спартак"
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