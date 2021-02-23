Бородюк заявил, что решение Еременко об уходе из "Ростова" было взвешенным. Кроме того, тренер связал уход полузащитника с желанием играть за сборную Финляндии.
"Я думаю, что это взвешенное решение. Он сказал, что для него семья — приоритет. Мы должны относиться к этому спокойно. В данной ситуации и сам футболист, и клуб повели себя очень достойно. На мой взгляд, это достаточно комфортное расставание. Любопытен здесь другой момент. Наверное, он очень хочет сыграть за сборную Финляндии. В прессе будет очень много домыслов и догадок о том, с чем связан этот уход", - сказал Бородюк.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ростов" и Еременко расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Еременко провел 16 матчей, забил один гол и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
"Наверное, он очень хочет сыграть за сборную Финляндии". Бородюк - об уходе Еременко из "Ростова"
Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из "Ростова".
Фото: "Ростов"
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