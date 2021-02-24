"Думаю, Промес поможет "Спартаку". Все-таки он играл здесь, ему не придется привыкать, он всех знает, его любили болельщики.
Я уже говорил, и от своих слов не отказываюсь. Промес – средний футболист, но для "Спартака" – хорошая покупка и хороший футболист", - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Ранее "Аякс" объявил, что договорился с московским "Спартаком" о трансфере 29-летнего голландца за 8,5 млн евро. По информации зарубежных СМИ, с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться до 11 млн евро. Сам Промес подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный на 3,5 года.
Напомним, что Квинси защищал цвета московского клуба с 2014 по 2018 год. Он является чемпионом России в составе "Спартака".
Канчельскис: Промес – средний футболист, но для "Спартака" – хорошая покупка
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении в московский "Спартак" полузащитника Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!