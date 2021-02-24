Источник: "Краснодар" арендует вратаря "Ростова" Бабурина

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин близок к продолжению карьеры в "Краснодаре".

Фото: ФК "Ростов"

По информации источника, клубы договорились по аренде 27-летнего голкипера. Отмечается, что интерес "Краснодара" к Бабурину вызван травмой Матвея Сафонова. Сообщается, что о переходе будет объявлено 25 февраля.



В нынешнем сезоне РПЛ Бабурин провел 4 матча, в которых пропустил 4 гола и 1 раз сыграл "на ноль".



Источник: РБ-Спорт