Интерес "Динамо" к Бакаеву, вызов Промеса Дзюбе, рокировки вратарей. Главное за 25 февраля

"Я вернулся в "Спартак", чтобы усложнить твою жизнь"
Вчера "Спартак" собирал тонны лайков и комментов в соцсетях на камбэке Квинси Промеса. Полузащитник только сегодня прошел медосмотр и официально подписал контракт. А затем дал большую пресс-конференцию. Промес рассказал абсолютно обо всем - об обвинениях, рэпе, отношения с Мемфисом Депаем.
Часть своей беседы с журналистами Промес посвятил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. По мнению полузащитника, его отношения с Дзюбой испортились, когда Артем переехал в Питер. "Сейчас я хочу пожелать ему удачи и сказать, что я вернулся, чтобы усложнить ему жизнь", - сказал Квинси. Звучит даже круче, чем легендарная брошенная перчатка.
Рассказал Промес и о мотивации своего возвращения. Болельщиков он успокоил тем, что обещал уйти, когда клуб вновь станет чемпионом. Вообще всю пресс-конференцию Промес посылал четкие сигналы фанатам - новое чемпионство, обещал посвятить болельщикам первый гол. И даже не стал разжигать по поводу игрового номера, заявив, что готов играть под 24-м, лишь бы играть.
Тем временем, журналист Metaratings.ru Иван Карпов раскрыл некоторые детали контракта Промеса. Сумма его трансфера составила 8,5 миллионов евро, но она разбита на равные части на все 3,5 года (по 600 тысяч в квартал). Если карьера Квинси из-за судебных разбирательств приостанавливается, выплаты "Аяксу" тоже тормозят. Точно так и с зарплатой Промеса в клубе. Пока Квинси играет - он получает стабильно 3,5 миллиона евро за сезон плюс премиальные, которые могут дойти до 2 миллионов. В общем, "Спартак" очень грамотно перестраховался на случай, если дело Промеса в Нидерландах наберет новые обороты.
Президент лучшей лиги мира
Возобновление ФНЛ запланировано на ближайшие выходные. И возвращаться после перерыва без президента - не комильфо. Сегодня собрание клубов быстренько определилось. В первом туре на выборах президента ФНЛ победил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Алаев благородно оставил на должности исполнительного директора ФНЛ своего конкурента на выборах Ивана Шабанова. Еще Алаев пообещал, что в следующем сезоне в ФНЛ будет 20 команд. Правда непонятно, каким образом они будут разыгрывать чемпионат - останется ли он гладким или будет введен плей-офф.
"Динамо" захотело Зелимхана Бакаева
Возвращение Промеса в "Спартак" спровоцировало ситуацию вокруг Зелимхана Бакаева. Сначала говорили, что клуб заберет у Бакаева 10-й номер ради Квинси. А сегодня и вовсе появилась информация, что Бакаев покинет красно-белых. Основным и единственным претендентом на трансфер Зелимхана стало московское "Динамо".
Бело-голубые предложили Бакаеву зарплату больше, чем в "Спартаке". Правда, "Динамо" хотело арендовать игрока с возможностью выкупа. Тогда как "Спартак" предпочитал полноценный трансфер за 12 миллионов евро. Бакаеву нужна игровая практика, он хочет попасть в сборную. А в "Спартаке" пока не видно, какое место в схеме Тедеско он сможет занять. Слева - Промес, справа - Мозес, под нападающим - Ларссон. Пока Бакаев ни у кого не может выиграть конкуренцию.
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил, что дела Бакаева теперь ведет известный Алан Агузаров. А у этого агента с тренерским штабом "Спартака" после истории с Ташаевым отношения так себе. Поэтому, с одной стороны, Тедеско может предложить Бакаеву остаться и бороться. Все-таки при Тедеско Зелимхан показывал свой лучший футбол. С другой стороны, перспективы в сборной, улучшенные динамовские условия. Главное правильно расставить приоритеты.
Болезнь Игоря Акинфеева
Утро для ЦСКА стало не совсем добрым. Несколько СМИ опубликовали информацию, что Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Клубу пришлось официально опровергать это. В ЦСКА сообщили, что у Акинфеева обычное ОРВИ. Но его, на всякий случай, изолировали от команды. При этом про Дивеева в сообщении клуба не было ни слова.
А в саму команду срочно из аренды вернули Илью Помазуна. Первую часть сезона он играл в "Урале". А вдруг ОРВИ Акинфеева продлится дней так на 10-14, а у ЦСКА в ближайшем туре важный матч против "Локомотива".
Новые киперы
Перфоманс Евгения Городова оказал сильное впечатление не только на болельщиков, но и на руководство "Краснодара". Сегодня клуб выписал в аренду из "Ростова" Егора Бабурина. Соглашение рассчитано до конца мая. Ни о каком выкупе прав в нем нет пункта.
Из Краснодара в другой город края переехал Денис Адамов. Он подписал полноценный контракт с "Сочи". За основной состав "Краснодара" Адамов (воспитанник клуба) провел только 3 матча, устал ждать шанса и решил перейти. Мечта Галицкого о 11 воспитанниках в составе - все дальше.
Фото: Спорт-Экспресс, официальный сайт "Спартака", официальный сайт ЦСКА