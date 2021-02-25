Источник: Сафонов и Уткин не попадают в состав "Краснодара" из-за контрактных разногласий с руководством

Футболисты "Краснодара" голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не попадают в основной состав из-за разногласий с руководством клуба по контрактам.

Фото: ФК "Краснодар"