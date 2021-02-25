Источник: Сафонов и Уткин не попадают в состав "Краснодара" из-за контрактных разногласий с руководством

Футболисты "Краснодара" голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не попадают в основной состав из-за разногласий с руководством клуба по контрактам.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, игроки обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, однако получили отказ. При этом по официальной информации оба воспитанника академии восстанавливаются от повреждений.

Контракт Сафонова с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2023 года, Уткина — до 30 июня 2022-го.

Напомним, что подобная ситуация произошла с воспитанником "быков" Иваном Игнатьевым в 2019 году. Нападающего тогда не устроило предложение "Краснодара" по новому контракту. В итоге футболист перестал выходить на поле и перешел в "Рубин".

По итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" располагается на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе после 19-и туров 30 очков.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Сафонов Уткин Краснодар
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