"Матюнин пренебрёг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновления игры после её остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после её остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что главный судья матча "Зенит" - "Ростов" Алексей Матюнин на 77-й минуте встречи показал желтую карточку полузащитнику желто-синих Хорену Байрамяну. После этого футболисты сине-бело-голубых, не дожидаясь свистка о возобновлении игры, быстро разыграли мяч. Матюнин не остановил матч и позволил продолжить атаку, которая завершилась взятием ворот "Ростова". Автором гола стал хавбек "Зенита" Далер Кузяев.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции также выразил мнение, что гол петербуржцев должен был быть отменен.
Арбитр Федотов: могут возникнуть проблемы с переигровкой матча "Зенит" - "Ростов"
Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде со вторым голом "Зенита" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:2).
Фото: РПЛ
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