Черданцев отметил, что переход в РПЛ не может считаться шагом вперед в карьере Промеса.
"При всем уважении к нашему чемпионату, РПЛ — это не шаг в сторону развития карьеры, если мы говорим об игроке, ранее выступавшем за "Севилью" и "Аякс", - сказал Черданцев.
Он также заявил, что у Промеса могут возникнуть проблемы с мотивацией. По словам комментатора, не исключено, что они проявятся в матчах с командами, не относящимися к грандам российского футбола.
"Он же только что заключил контракт на огромные деньги, по сути — свой последний контракт в карьере. Какие тут возникают чувства? Что жизнь удалась! А Москва — город интересный, где можно хорошо провести время. Поэтому я не могу исключать варианта, при котором Промес может закончить вообще всё", - добавил Черданцев.
Отметим, что Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" в конце зимнего трансферного окна. Он заключил с москвичами контракт на 3,5 года.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: при всем уважении к нашему чемпионату, РПЛ - не шаг в сторону развития карьеры для Промеса
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о возвращении нападающего Квинси Промеса в "Спартак".
Фото: РИА Новости
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