"Риски с уголовным делом мы нивелировали, на "Спартак" ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с "Аяксом", что, в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся", - цитирует Мележикова "Чемпионат".
Напомним, что 29-летний голландец проходит подозреваемым по делу о нападении на человека с ножом.
Промес, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 год, вернулся в московский клуб в феврале. Сделка по трансферу Квинси обошлась красно-белым в 8,5 млн евро. Эта сумма может увеличиться до 11 млн евро за счет бонусов. Игрок подписал со "Спартаком" трудовое соглашение, рассчитанное на 3,5 года.
Мележиков: если Промеса осудят, трансферное соглашение с "Аяксом" расторгается
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков объяснил ситуацию с вернувшимся в клуб полузащитником Квинси Промесом, в отношении которого идёт следствие в Нидерландах.
Фото: ФК "Спартак"
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