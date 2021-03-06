Миссия невыполнима. "Ахмат" всухую проиграл ЦСКА в седьмом матче подряд. Рондон впервые забил и отдал голевую

?? Хладнокровная реализация пенальти от венесуэльца. ЦСКА ушел на перерыв лидером!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/jgBRaKrElg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

???? Никола Влашич забивает после скидки Саломона Рондона.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Tl3ueLfZ00 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»