Миссия невыполнима. "Ахмат" всухую проиграл ЦСКА в седьмом матче подряд. Рондон впервые забил и отдал голевую

Талалаев, как и его сегодняшний соперник, в прошлом туре был в роли побежденного. Но отсутствие набранных очков не помешало тренеру заявить, что его футболисты провели качественный матч. Интересно, почему в таком случае Андрей Викторович поменял чуть ли не половину стартового состава? Да, Тимофеев получил дисквалификацию, но, к примеру, Ильин и Полярус не имели запрета сыграть против ЦСКА. Тем не менее, эти два футболиста оказались в запасе, а с первых минут появились Харин, Быстров, а также Исмаэл Силва и Нижич.
Матч на "ВЭБ Арене" стартовал весьма бодро. По крайней мере, команды не постеснялись сразу же обменяться атаками. "Армейцы" представили на суд зрителей попытку Влашича пробить пяткой после передачи Фернандеса - Нижич заблокировал удар. "Ахмат" ответил опаснейшим моментом Мелкадзе, который просто обязан был открывать счет после передачи Харина, но не попал в пустые ворота с линии вратарской. Талалаев встретил промах нападающего ироничной улыбкой и усмешкой.
Впрочем, куда больше Андрей Викторович наверняка остался недоволен тем, что происходило в оставшиеся минуты первого тайма. "Ахмат" позабыл об атакующей активности и был не очень убедителен при игре в обороне. Для примера, на 21-й минуте Швец и Семенов не оказали абсолютно никакого сопротивления совершившему проход и нанесшему опасный удар Влашичу. А спустя несколько десятков секунд хороший момент был у Ахметова. Ильзата оставили одного в районе 11-метровой отметки, но на счастье гостей ему не удалось толком пробить - Семенов успел встать на пути мяча в ворота.
Ближе к перерыву "грозненцы" стали действовать еще хуже и вполне могли остаться в меньшинстве. Берише сильно повезло, что его не удалил главный арбитр Иван Сиденков. В одном из эпизодов Бернард словно сошел с ума и бросился в безумный подкат под Фернандеса. Если бы он попал в ногу Марио, игрок ЦСКА мог бы получить очень серьезную травму. Хорошо, что обошлось без плотного контакта, но я бы абсолютно не удивился, если бы за излишнюю резкость и безрассудность совершенного действия Бериша получил не желтую карточку, а красную.
Но даже в равных составах "армейцы" все-таки смогли забить еще в первом тайме. А значительно помог им в этом Нижич, который сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти, в справедливости назначения которого нет никаких сомнений, уверенно реализовал Рондон. Таким образом, новичок ЦСКА оформил свой первый гол в новом клубе. При этом произойти это могло двумя минутами ранее, но удар нападающего из Венесуэлы с линии штрафной пришелся в штангу.
?? Хладнокровная реализация пенальти от венесуэльца. ЦСКА ушел на перерыв лидером!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/jgBRaKrElg— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Перед началом второго тайма Талалаев предпринял попытку изменить игру заменами. Вместо Быстрова и Бериши он выпустил Поляруса и Ильина. Однако это не сильно помогло. ЦСКА продолжил владеть инициативой и достаточно быстро удвоил свое преимущество. Автором второго забитого в ворота "Ахмата" мяча стал Влашич, а Рондон к своему первому голу добавил первую голевую передачу. "Грозненцы" пытались доказать арбитру, что "армейцы" сразу дважды нарушили правила, но это было тщетно. Сиденков вместе с работавшими на ВАР Павлом Шадыхановым и Арамом Петросяном определили, что Рондон корректно боролся с Ненаховым и не был в офсайде.
???? Никола Влашич забивает после скидки Саломона Рондона.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Tl3ueLfZ00— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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В оставшееся до конца матча время "Ахмат" предпринял попытки забить хотя бы один гол, но даже ни разу не попал в створ. А ведь были у гостей неплохие моменты. В частности, у румынского нападающего Янку, который перешел в грозненский клуб этой зимой. Однако пока что лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Румынии не смог открыть свой голевой счет в РПЛ. То сам пробьет мимо ворот, то Васин заблокирует его удар, то Фернандес вовремя выбьет мяч.
В итоге "Ахмат" в седьмом матче подряд не смог забить и проиграл ЦСКА. Общий счет этих встреч - 0:18! Но интересна не только эта статистика. Не менее важно, что "грозненцы" не могут победить в семи последних турах РПЛ. Да, в соперниках были сплошь топ-клубы и представители топ-8 турнирной таблицы. Да, турнирное положение при этом не вызывает опасений. Но вряд ли есть хотя бы один причастный к "Ахмату" человек, который доволен текущей ситуацией. И далее по расписанию не легче - выездная игра с "Зенитом".
ЦСКА же после сегодняшней уверенной победы имеет в своем активе 40 очков. Отставание от лидера на данный момент составляет всего лишь 2 турнирных балла, но, конечно, всем понятно, что у "Зенита" на один сыгранный матч меньше. Однако не будем забывать, что этот самый матч у "питерцев" не против кого-нибудь, а против "Рубина" Слуцкого. В случае победы над командой Семака, Леонид Викторович может порадовать болельщиков не только в Казани, но и в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА, ФК "Ахмат"