Онопко высказался о шансах "Спартака" на чемпионство

Экс-игрок "Спартака" Виктор Онопко высказался о борьбе команды за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.
Фото: ЦСКА
Онопко заявил, что "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку, обыграв "Краснодар" со счетом 6:1 в матче 21-го тура РПЛ. Также он отметил заслугу наставника "красно-белых" Доменико Тедеско в этой победе. По словам Онопко, насколько велик запас прочности "Спартака", можно будет оценить в следующем матче команды с "Динамо".

"6:1 с "Краснодаром" перечеркнули мнения скептиков, вернув "красно-белых" в чемпионскую гонку. И это безусловная заслуга тренера, угадавшего с составом и тактикой, козырем в которой стала атакующая связка рослого Соболева со скоростным Ларссоном. Может, теперь на фарт Тедеско стоит проводить матчи в компании Федуна в виповской ложе? (смеется). А если серьезно, то насколько велик запас прочности "Спартака", можно будет прикинуть уже в следующем матче с разогнавшимся "Динамо", - сказал Онопко.

Отметим, что матч 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" пройдет 13 марта и начнется в 19.00 мск. На данный момент "красно-белые" занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 38 очков. Они отстают от лидирующего "Зенита" на четыре балла. "Динамо" идет пятым (36 очков).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Онопко Спартак
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