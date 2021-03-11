- Мне кажется, динамовцы после зимнего перерыва стали играть быстрее, активней, мобильней. Но пока команда провела только два матча. Хотелось бы еще несколько игр посмотреть, чтобы делать более глубокие выводы. Есть у обеих команд и слабости. У "Спартака" это игра в защите. А у "Динамо" пока слабой стороной вижу игру в позиционной атаке. Фаворита тут называть бессмысленно, - передают слова Хохлова "Известия".
"Динамо" и "Спартак" сыграют друг против друга в матче 22 тура Российской премьер-лиги. Игра начнется 13 марта в 19:00 по московскому времени. Бело-голубые находятся на пятой позиции в турнирной таблице с 36 набранными очками, красно-белые замыкают тройку лидеров чемпионата - в их активе 38 очков. Лидирует в чемпионской гонке "Зенит" в 42 баллами, у занимающего второе место ЦСКА 40 очков.
Хохлов назвал слабости "Спартака" и "Динамо" перед очной встречей в чемпионате
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказал мнение о слабых сторонах своего бывшего клуба и "Спартака" перед очным матчем 22 тура РПЛ.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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