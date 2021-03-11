— Зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.
Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора, — цитирует Федуна [media=https://ufa.rbc.ru/].
Напомним, Фомин, как и Жиго, получили по четвертой желтой карточке в преддверии матча 22-го тура чемпионата России "Динамо" — "Спартак". Желтую карточку, которую Фомин получил в игре 21-го тура РПЛ в КДК РФС отменили, а вот с аналогичной карточкой защитника "Спартака" решили так не поступать.
Напомним, матч "Динамо" — "Спартак" состоится завтра, 13 марта, в 19:00 мск.
"У наших болельщиков возникает теория заговора". Федун — о решении КДК РФС по Фомину и Жиго
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение КДК РФС отменить желтую карточку полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, но не сделать это в адрес Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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