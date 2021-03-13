«Зенит» разгромил «Ахмат», грозненцы остановились после неоднозначного пенальти

? «Зенит» перевернул ход встречи во втором тайме. После гола Караваева «Ахмат» раскрылся, петербуржцы этим воспользовались и не оставили шансов сопернику.



? #ЗенитАхмат #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XpYUMEkHqA