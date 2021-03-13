«Зенит» разгромил «Ахмат», грозненцы остановились после неоднозначного пенальти

Перед встречей с «Ахматом» отрыв «Зенита» от ближайшего конкурента составлял лишь два очка. И питерцы получили прекрасный шанс сделать свой гандикап более комфортный. Часами ранее ЦСКА сенсационно проиграл «Арсеналу», не сумев справиться с напористым соперником и огородным полем.
? «Зенит» перевернул ход встречи во втором тайме. После гола Караваева «Ахмат» раскрылся, петербуржцы этим воспользовались и не оставили шансов сопернику.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2021
? #ЗенитАхмат #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XpYUMEkHqA
Для «Зенита» матч с «Ахматом» принимал особое значение ещё и, учитывая, что в следующем туре питерцам предстоит сыграть с ЦСКА. Естественно, что перед потенциально чемпионским матчем лучше было иметь подушку безопасности, а не минимальное преимущество в два балла.
Впрочем, важные задачи стояли и перед «Ахматом». Грозненцы после возобновления сезона и вовсе проиграли два матча в РПЛ, чем изрядно побесили своего тренера Андрея Талалаева. После поражения от «Динамо» Талалаев потерял самообладание, заявив, что соперник превращает футбол в порно своей оборонительной игрой. Напряжение несколько снимал лишь выход команды в четвертьфинал Кубка России, но нахождение в нижней части турнирной таблицы явно ахматовцев не устраивало. Традиционно в Грозном в качестве декларируемых целей называют борьбу за путёвку в еврокубки, до которой пока очень далеко.
Сонный чемпион
В первом тайме «Зенит» мало напоминал команду, которая является действующим чемпионом. Питерцы лишь в начале встречи доминировали, а затем уже преимущество было у «Ахмата». Грозненцы забрали мяч, предпочитая долгие розыгрыши.
Шансы у «Зенита» преимущественно появлялись в контратаках. Так, на 18-й минуте Кузяев завершил быстрый контрвыпад питерцев, перебросил Шелию, но не смог попасть в створ. Ещё через шесть минут уже Азмун завершал атаку своей команды, но слишком сблизился с вратарём, который здорово закрыл ворота под острым углом.
В целом, на этом опасные моменты у ворот «Ахмата» в первые 45 минут закончились. Что касается гостей, то и они не слишком удачно действовали впереди. Но в случае с «Ахматом» в актив команде можно было занести желание сыграть на равны с более мастеровитым соперником.
В результате в первой половине матча команды играли довольно равно и не слишком остро. «Зенит» закончил тайм с минимальным преимуществом по ударам по воротам (6:5).
Учитывая довольно качественную игру гостей, можно было рассчитывать на упорный второй тайм. Но вместо этого «Ахмат» просто рассыпался. Грозненцы оказались не готовы к сложным и непредвидимым обстоятельствам, которые и решили исход матча.
«Зенит» безуспешно пытался пробиться через оборонительные порядки «Ахмата». А на 51-й минуте Караваев попробовал собственное решение: защитник «Зенита» разрядил пушку с дальней дистанции, отправив мяч в самую девятку.
Выяснилось, что увидеть смогли не все. Вторая попытка, наслаждайтесь! #ЗенитАхмат pic.twitter.com/mR4QAs150L— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 13, 2021
Пропущенный гол несколько обескуражил чеченскую команду. Но постепенно «Ахмату» удалось вновь перевести игру на половину поля соперника. Впрочем, на 65-й минуте гостей добил пенальти. Александр Пуцко слегка зацепил по плечу Дмитрия Чистякова, чего оказалось достаточно. Помощники судьи предложили Виталию Мешкову самостоятельно посмотреть повтор. После изучения эпизода арбитр указал на точку. Решение судьи вызвало бурю негодования у гостей. Даже Талалаев успел на повышенных тонах поговорить со своим визави Сергеем Семаком. А гол Азмуна с 11-метровой отметки добил гостей.
После того, как счёт стал 2:0, «Ахмат» уже не выглядел также организованно, как раньше. Вместо камбэка получился форменный разгром. Артём Дзюба и Андрей Мостовой забили по мячу, поставив точку.
Кризис «Ахмата» или «Зенита»?
В целом, «Ахмат» выглядел более чем достойно на протяжении 60 минут игры, а «Зенит» действовал невзрачно и сонно. Тем не менее, питерцы за 30 минут сумели перевернуть матч в свою пользу, одержав яркую победу, пусть в неё и вмешались посторонние обстоятельства в виде неоднозначного судейства.
Наверняка, на пресс-конференции Талалаев не будет скрывать эмоции по поводу пенальти. Но факт остаётся прежним: «Ахмат» потерпел уже третье поражение подряд, а о борьбе за путёвку в еврокубки команде придётся забыть как минимум до следующего сезона.
В то же время «Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА и вновь оторвался от конкурента. В теории, теперь на второе место может выйти «Спартак», но даже в этом случае преимущество питерцев будет составлять четыре очка. Кто там говорит о кризисе?
Фото: ФК "Зенит", Матч Премьер