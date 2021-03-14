— Если Соболева не вызовут в сборную, то, значит, с ней не всё в порядке. Не знаю, что он ещё должен сделать, чтобы в неё попасть. Сейчас и по желанию, и по исполнению он лучше Артёма, — цитирует Червиченко "Чемпионат".
24-летний Соболев в трех матчах за сборную России забил один гол. В текущем сезоне нападающий стал автором девяти голов и трех голевых передач в 17 матчах за "Спартак".
Матч России и Мальты должен состояться 25 марта.
Червиченко: если Соболева не вызовут в сборную, то, значит, с ней не всё в порядке
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о форварде клуба Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
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