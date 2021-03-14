Худяков — о разгроме от "Краснодара": слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в пользу "Тамбова"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал исход встречи 22-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:4).
Фото: ФК "Тамбов"
— Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело. Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу, — цитирует функционера Sport24.

Напомним, тамбовский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Состав команды собран из свободных агентов, либо арендованных футболистов из других клубов РПЛ.

После возобновления чемпионата России "Тамбов" проиграл все три игры с общим счетом 1:9.

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Теги: Тамбов Краснодар Худяков
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