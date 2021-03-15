Бывший тренер "Спартака": у Фернандо было лишних 12-13 килограммов. Он просто был толстый

Тренер "Рубина" по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавший в "Спартаке", поделился историей о лишнем весе у экс-полузащитника красно-белых Фернандо.

Фото: ТАСС