Бывший тренер "Спартака": у Фернандо было лишних 12-13 килограммов. Он просто был толстый

Тренер "Рубина" по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавший в "Спартаке", поделился историей о лишнем весе у экс-полузащитника красно-белых Фернандо.
Фото: ТАСС
"У Фернандо на старте было лишних 12-13 килограммов. Он просто был толстый. Мы были на сборах, я тренировал команду и мне написали: "Фернандо приехал, ждет тебя на поле, нужно с ним заниматься индивидуально". Я вообще не мог подумать, что это футболист.

А потом за пять месяцев он сбросил 8-9 килограммов. У него всегда было 1-2 лишних, но мы более-менее справились", - приводит слова Хавьера "Бизнес Online".

Напомним, что Фернандо защищал цвета московского "Спартака" в период с 2016 по 2019 год. В составе московского клуба в Премьер-Лиге бразилец провел 78 матчей, отличившись в них 11-ю забитыми мячами. В сезоне-2016/17 он со "Спартаком" стал чемпионом России.

На данный момент 29-летний хавбек выступает за китайский клуб "Бэйцзин Гоань". Ранее он также играл в "Сампдории", донецком "Шахтере" и "Гремио".

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Теги: Спартак Фернандо
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