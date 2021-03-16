Терюшков отметил, что "Химки" пока не вели переговоры со "Спартаком" по выкупу Мирзова. Ситуация по игроку станет понятна к концу апреля. Также Терюшков заявил, что "Химки" хотят сохранить Мирзова и Идову в команде.
"Пока мы не вели переговоров со "Спартаком" по Резиуану. К концу апреля уже поймем ситуацию по нему. А с Брайаном будем переговариваться лично на тему того, где он продолжит карьеру. С "Локомотивом" у него истекает соглашение, так что он сам будет решать. У нас есть желание сохранить обоих футболистов в команде. Будем ориентироваться на то, что скажет главный тренер, на его видение состава. Мирзов и Идову одни из лидеров клуба, так что хотелось бы их оставить, однако все будет зависеть от тех условий, которые предложит "Спартак" и условий контракта", - сказал Терюшков.
Отметим, что "Химки" арендовали Идову и Мирзова до лета текущего года. В нынешнем розыгрыше РПЛ Идову провел 20 матчей и забил два гола. Мирзов поучаствовал в 10 матчах текущего розыгрыша чемпионата и забил пять голов.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Химках" прокомментировали ситуацию с выкупом Идову и Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном выкупе "Химками" защитника Брайана Идову и полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: РИА Новости
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