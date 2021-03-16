В "Химках" прокомментировали ситуацию с выкупом Идову и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном выкупе "Химками" защитника Брайана Идову и полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: РИА Новости
Терюшков отметил, что "Химки" пока не вели переговоры со "Спартаком" по выкупу Мирзова. Ситуация по игроку станет понятна к концу апреля. Также Терюшков заявил, что "Химки" хотят сохранить Мирзова и Идову в команде.

"Пока мы не вели переговоров со "Спартаком" по Резиуану. К концу апреля уже поймем ситуацию по нему. А с Брайаном будем переговариваться лично на тему того, где он продолжит карьеру. С "Локомотивом" у него истекает соглашение, так что он сам будет решать. У нас есть желание сохранить обоих футболистов в команде. Будем ориентироваться на то, что скажет главный тренер, на его видение состава. Мирзов и Идову одни из лидеров клуба, так что хотелось бы их оставить, однако все будет зависеть от тех условий, которые предложит "Спартак" и условий контракта", - сказал Терюшков.

Отметим, что "Химки" арендовали Идову и Мирзова до лета текущего года. В нынешнем розыгрыше РПЛ Идову провел 20 матчей и забил два гола. Мирзов поучаствовал в 10 матчах текущего розыгрыша чемпионата и забил пять голов.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Химки Идову Мирзов Терюшков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

В "Химках" прокомментировали ситуацию с выкупом Идову и Мирзова
Семак и Тимощук назвали свои любимые фильмы 1
Хомуха: победитель матча ЦСКА - "Зенит" получит серьезное психологическое преимущество перед финишем сезона 1
Семак: есть ли у меня вещь, от которой давно стоило бы избавиться? Инстаграм 1
Президент "Урала": верим, что можем побороться за победу в матче со "Спартаком"
Зидан: если не считать момента Сапаты, то "Аталанта" и носа своего не показывала вблизи ворот "Реала"
Гасперини прокомментировал вылет "Аталанты" из Лиги чемпионов
«Реал» преподал урок «Аталанте», Миранчук получил менее 10 минут
Голы Де Брейне и Гюндогана принесли "Ман Сити" победу над "Боруссией" М
"Реал" победил "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, Миранчук появился в конце матча
Миранчук вышел на поле в матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов 2
Ларссон: не знаю, уступлю ли свое место в сборной Швеции Ибрагимовичу 2
Бельгийские клубы выступили за создание с Нидерландами объединенной лиги 3
Бензема стал пятым игроком, который забил 70 голов в Лиге чемпионов
Ананидзе: для завершения карьеры я еще пока маленький 4
Источник: "Тоттенхэм" интересуется Бупендзой, которого хотел подписать "Краснодар"
Бригада арбитров во главе с Карасевым не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Боруссия" М 21
Трабукки: у Еременко есть несколько предложений из Европы
Валуев - о матче ЦСКА - "Зенит": будет яркая бойня! 7
Понсе: у Тедеско обязательно будут хорошие предложения 4
"Манчестер Сити" - "Боруссия" М: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Миранчук - в запасе "Аталанты" на матч с "Реалом" 3
Неймар не сыграет с "Лиллем" в матче Кубка Франции
Директор "Чертаново" выступил с заявлением в связи с избиением игрока "Локомотива" 5
Полузащитник "Динамо" Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо
Ибрагимович может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "МЮ"
Понсе - о Кокорине: он качественный игрок, но давно стоит на месте 3
Петржела: "Зенит" в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае 8
Полузащитник "Урала" Августиняк впервые вызван в сборную Польши
"Зенит" показал, что осталось за кадром разгромной победы над "Ахматом" (видео) 2
Все новости
-