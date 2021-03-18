Маклаков: Мозеса не будет в матче с "Уралом"? Это небольшая потеря

Заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Уралом" в 23-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ
В частности, Маклаков отметил, что отсутствие полузащитника Виктора Мозеса в матче с "Уралом" не станет большой потерей для "Спартака".

"Не будет Мозеса? Это небольшая потеря, поскольку есть Промес. Квинси Промес — это человек, который заразил команду и создал конкурентную среду, а это очень важно. Делать ставку на Мозеса не всегда корректно", - сказал Маклаков.

Ранее стало известно, что Мозес не сыграет с "Уралом" из-за травмы.

Напомним, что Мозес перешел в "Спартак" из "Челси" на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет 18 марта и начнется в 19.00 мск. "Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ (41 очко). "Урал" - 12-й (26 баллов).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Маклаков Спартак Мозес
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